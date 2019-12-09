غدا.. البنك المركزي يعقد مؤتمرا صحفيا عن مبادرات المصانع المتعثرة والتمويل العقاري

القاهرة- مصراوي:

يعقد البنك المركزي، صباح غد الاثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المبادرات الثلاث التي أطلقها يوم الخميس الماضي.

وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الماضي، عن مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم المصانع بفائدة مدعمة، وكذلك مبادرة لإسقاط الفوائد على المصانع المتعثرة، ومبادرة بقيمة 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة.

ومن المتوقع أن يعلن المركزي غدا تفاصيل تنفيذ هذه المبادرات والبنوك المشاركة بها.