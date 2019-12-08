طارق عامر: القطاع الصناعي أولوية وعلى الحكومة توفير حوافز ضريبية لدعمه

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن دعم القطاع الصناعي من أهم الأولويات الرئيسية للحكومة خلال الفترة المقبلة، حيث أعلنت الحكومة عن مبادرة لتمويل الصناعة بفائدة مدعمة وكذلك مساندة المصانع المتعثرة.

وطالب عامر، الحكومة بدعم قطاع الصناعة وتوفر له حوافز ضريبية في الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019، اليوم الأحد.

وقال عامر، إن مصر لديها "دروس مستفادة" من تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تحققت بناء على برنامج الإصلاح الاقتصادي .

وأشار عامر، إلى أن الأحداث السياسية في 2011 كان لها تداعيات سلبية على مستوى الاقتصاد، سببت صدمة في ردود أفعال السياسة المالية.

وأوضح، أن هذه الصدمة ظهرت في زيادة الدعم حتى وصل عجز الموازنة إلى 16% ما ترتب عليه انفجار موجات من التضخم فضلا عن السياسة النقدية التي لم تستطع استيعاب هذه الأحداث وظهرت آثارها السلبية على ارتفاع الفائدة وندرة موارد النقد الأجنبي .

وأشار إلى أن الدروس المستفادة تتمثل في وجود سياسة نقدية مرنة لتجنيب البلاد حدوث أي صدمات وهو ما يؤدي إلى تعاظم مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأضاف أنه من الدروس المستفادة وجود سياسة مالية تلتزم بالمستهدفات للسيطرة وخفض عجز الموازنة.

والدرس الثالث، يتمثل في عدم فرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال وهو ما يؤدي إلى نتائج سلبية فقد طبقت مصر هذه القيود في 2014 ما ترتب عليه هروب رؤوس الأموال، ولكن بعد إلغاء هذه القيود ساهمت في عودة التدفقات الأجنبية مرة أخرى.

وقال إن الدرس الرابع يتمثل في بناء شبكة من البنية التحتية قوية مثل بناء شبكة طرق وكباري وكهرباء التي وصلت استثماراتها أكثر من 15 مليار دولار في قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من سداد التزاماتها الخارجية في مواعيد استحقاقها.