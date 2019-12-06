رئيس الوزراء يفتتح الدورة الخامسة لمعرض " فوود افريكا" الاثنين المقبل

القاهرة – مصراوي:

يفتتح رئيس الوزراء الإثنين المقبل، المعرض التجاري الدولي الخامس للأغذية والمشروبات "فوود افريكا"، بحضور وزيري التجارة والصناعة والتموين.

ويشارك بالمعرض كبري شركات التصنيع الغذائي محليا ودوليا، بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر لمدة 3 أيام.

ويعقد هذا المعرض خلال الفترة من 9 الي 11 ديسمبر الجارى بالتزامن والشراكة مع 3 فعاليات هامة تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والذى يعقد ولأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت داليا قابيل نائب المدير العام لشركة كونسبت - الشركة المنظمة للمعرض - إن معرض "فوود أفريكا" في دورته لعام 2019 يشارك به حوالى 410 شركة تمثل 25 دولة، ودعوة أكثر من 500 مشترى دولى يمثلون 60 دولة من أوروبا وافريقيا وأمريكا والشرق الأقصى والدول العربية.

تشارك 11 دولة بأجنحة رسمية وهى السعودية والإمارات وألمانيا وأسبانيا والهند والبرازيل والصين واندونيسيا وبيلاروسيا وبنجلاديش وفرنسا، بحسب قابيل.

وقال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إن معرض فوود إفريكا يمثل نافذة هامة للصادرات الغذائية المصرية إلى العالم وبشكل خاص السوق الإفريقي مؤكداً دعم المجلس لهذا المعرض في كافة انشطته .

وأشار الى أن المجلس التصديرى قام بالتنسيق مع إدارة معرض " فوود إفريكا" بدعوة أهم مستوردي الصناعات الغذائية من الدول الافريقية المختلفة وذلك لإتاحة الفرصة للشركات المصرية العارضة لتنمية صادراتهم إلى إفريقيا.