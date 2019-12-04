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مشتريات أجنبية وعربية تصعد بمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات

02:54 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
مشتريات أجنبية وعربية تصعد بمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات

البورصة المصرية

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.2% لتصل إلى 13635 نقطة.

وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.5%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.4%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 215.1 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 103.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 318.5 مليون جنيه.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية

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