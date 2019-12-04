مشتريات أجنبية وعربية تصعد بمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات
القاهرة – مصراوي:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية.
وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.2% لتصل إلى 13635 نقطة.
وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.5%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.4%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 215.1 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 103.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 318.5 مليون جنيه.
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