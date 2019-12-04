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توفيق: توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع سيارة كهربائية بمصر يناير المقبل

12:35 م الأربعاء 04 ديسمبر 2019
توفيق: توقيع مذكرة تفاهم لتصنيع سيارة كهربائية بمصر يناير المقبل

مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية

كتبت- شيماء حفظي:
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية في يناير 2020، لدراسة تصنيع سيارة كهربائية في مصر، بحسب بين من الوزارة اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير، أنه تم الاتفاق على بنود المذكرة، ويعقب ذلك إعداد دراسة جدوى مبدئية من قبل القابضة للصناعات المعدنية في ضوء المعلومات والبيانات التي تعهد الجانب الصيني بتوفيرها بشأن القيام بإنتاج سيارة ركوب صينية على خطوط شركة النصر للسيارات.
كما ستوفر الدراسة المعلومات، حول ما يتطلب ذلك من ضخ للاستثمارات للإحلال والتجديد بما يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة في شركة دونج فينج.
وعقد توفيق، جلسة مباحثات موسعة مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، لاستكمال المفاوضات الجارية بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات.

واستعرض الوزير نتائج زيارة الوفد الصيني برئاسة نائب المدير العام لشركة دونج فينج، والتي شملت عدة اجتماعات مع ممثلي الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية وزيارات ميدانية لشركتي النصر والهندسية للسيارات، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وقيادات شركتي النصر والهندسية للسيارات وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد الوزير أن المشروع يمثل إعادة إحياء لشركة النصر للسيارات والمتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية، والتي تعد إحدى الشركات العريقة في محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أنه من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للشركة خلال سنوات إلى نحو 25 ألف سيارة كهربائية.

هشام توفيق قطاع الأعمال دونج فينج

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