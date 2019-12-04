صادرات النفط الأمريكية تتجه للارتفاع بفضل زيادة الطلب على أنواع معينة من الخام

القاهرة- وكالات:

قال متعاملون ومحللون وسماسرة سفن، إن صادرات النفط الخام الأمريكية قد تلامس مستوى أربعة ملايين برميل يوميا لأول مرة على الإطلاق خلال الشهور المقبلة، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على أنواع الخام منخفضة الكبريت وإتمام مشروعات خطوط أنابيب وتصدير بمحاذاة ساحل الخليج الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وقال متعاملون، إن الطلب على الخام الأمريكي الخفيف والمنخفض الكبريت يرتفع، وبخاصة من الحوض البرمي الأمريكي، بسبب قانون بحري جديد يلزم السفن التي تمر عبر المحيطات باستخدام أنواع وقود منخفضة الكبريت لخفض التلوث اعتبارا من أول يناير المقبل.

وبحسب المتعاملين، فإن الطلب على التصدير قد يتراجع بفعل ارتفاع أسعار الشحن حتى يناير المقبل على الأقل.

وقالوا، إنه من المتوقع أن يزيد الطلب من آسيا خلال الشهور المقبلة، وفقا للوكالة.

وبلغت هوامش ربح إنتاج زيت وقود منخفض الكبريت جدا في آسيا من خام برنت والخام الخفيف منخفض الكبريت أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الاثنين الماضي.