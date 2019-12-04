أكثر الكلمات إنتشاراً

شعبان عبدالرحيم التعديل الوزاري حركة المحافظين سد النهضة ممالك النار أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

صادرات النفط الأمريكية تتجه للارتفاع بفضل زيادة الطلب على أنواع معينة من الخام

11:48 ص الأربعاء 04 ديسمبر 2019
صادرات النفط الأمريكية تتجه للارتفاع بفضل زيادة الطلب على أنواع معينة من الخام

صادرات النفط الأمريكية تتجه للارتفاع

القاهرة- وكالات:

قال متعاملون ومحللون وسماسرة سفن، إن صادرات النفط الخام الأمريكية قد تلامس مستوى أربعة ملايين برميل يوميا لأول مرة على الإطلاق خلال الشهور المقبلة، وذلك بفضل ارتفاع الطلب على أنواع الخام منخفضة الكبريت وإتمام مشروعات خطوط أنابيب وتصدير بمحاذاة ساحل الخليج الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وقال متعاملون، إن الطلب على الخام الأمريكي الخفيف والمنخفض الكبريت يرتفع، وبخاصة من الحوض البرمي الأمريكي، بسبب قانون بحري جديد يلزم السفن التي تمر عبر المحيطات باستخدام أنواع وقود منخفضة الكبريت لخفض التلوث اعتبارا من أول يناير المقبل.

وبحسب المتعاملين، فإن الطلب على التصدير قد يتراجع بفعل ارتفاع أسعار الشحن حتى يناير المقبل على الأقل.

وقالوا، إنه من المتوقع أن يزيد الطلب من آسيا خلال الشهور المقبلة، وفقا للوكالة.

وبلغت هوامش ربح إنتاج زيت وقود منخفض الكبريت جدا في آسيا من خام برنت والخام الخفيف منخفض الكبريت أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر الاثنين الماضي.

النفط الأمريكي صادرات النفط النفط الخام

الخبر التالى:

تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد 3 أيام من تعيينه.. مدير أمن القاهرة يجري حركة تنقلات رؤساء مباحث العاصمة