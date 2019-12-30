255 مليار دولار إجمالي تمويل التجارة الخارجية من البنوك خلال 4 سنوات

كتب- منال المصري:

كشف مستند حصل عليه مصراوي صادر عن البنك المركزي، عن وصول إجمالي تمويل عمليات التجارة الخارجية من الجهاز المصرفي إلى 255 مليار دولار خلال أكثر من 4 سنوات بداية من 29 أكتوبر 2015 وحتى نهاية نوفمبر الماضي.

وشهدت فترة أول 11 شهرا من العام الجاري تمويل عمليات تجارة خارجية من الجهاز المصرفي بقيمة 62 مليار دولار، مقابل 65 مليار دولار خلال عام 2018 بأكمله، ومقابل 65 مليار دولار في عام 2017، و51 مليار دولار في عام 2016.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي تولى منصبه قبل نهاية نوفمبر 2015 خلفا لهشام رامز، في فترة شهد خلال سوق الصرف انتشار الدولرة ووجود سوق سوداء للعملة وارتفاع الأسعار بها، مع عجز البنوك عن تلبية كامل العمليات الخارجية بغرض الاستيراد بسبب نقص العملات الأجنبية.

ومن أجل القضاء على هذه المشكلات التي واجهت سوق الصرف في مصر، قرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف وترك تسعير العملات الأجنبية في البنوك وفقا للعرض والطلب، وهو ما أدى إلى اختفاء السوق السوداء للعملة، وتدفق النقد الأجنبي إلى البنوك من مصادرها المختلفة وحل أزمة نقص العملات الأجنبية.

وكان طارق عامر قال في تصريحات صحفية سابقة، إن إجمالي التدفقات الدولارية على مصر بلغت 200 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نوفمبر الماضي.

وتتعدد مصادر التدفقات الدولارية بين الصادرات، وإيرادات السياحة، وهيئة قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وغير المباشرة في أذون وسندات الخزانة، وكذلك القروض الخارجية التي تحصل عليها مصر، وأيضا السندات التي تطرحها في الأسواق الدولية.