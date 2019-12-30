بعد ارتفاعها عالميا.. ماذا فعلت أسعار الذهب في مصر بتعاملات اليوم؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس أسعار أمس، رغم ارتفاعها عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 675 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 578.6 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 771.4 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5400 جنيه.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لأكثر من شهرين، اليوم وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام في حين هبط الدولار الأمريكي، بينما دفعت الضربات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يُعد ملاذا آمن، بحسب وكالة رويترز.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1513.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش.