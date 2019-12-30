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تراجع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

10:56 ص الإثنين 30 ديسمبر 2019
تراجع البوري والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

سمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و64 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 21 جنيها و24.5 جنيه.

السمك البوري أسعار الأسماك سوق العبور

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