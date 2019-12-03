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البترول: عودة خط السولار "السويس-بورسعيد" للعمل بعد تعرضه للكسر

12:15 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
البترول: عودة خط السولار "السويس-بورسعيد" للعمل بعد تعرضه للكسر

مبنى تابع لهيئة البترول

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الهيئة العامة للبترول عودة خط السولار السويس/ بورسعيد للعمل مرة أخرى بعد أن تعرض للكسر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن الخط تعرض للكسر أمس بواسطة لودر عند القنطرة غرب، مشيرًا إلى أنه الخدمة عادت للعمل اليوم الساعه ٩:٣٠ صباحًا بكفاءة كاملة ويتم مراقبة الأداء.

الهيئة العامة للبترول بورسعيد وزارة البترول

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