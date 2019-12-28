سوق المحمول يضيف 140 ألف مشترك جديد خلال شهر سبتمبر

كتب- علاء حجاج:

أضاف سوق المحمول 140 ألف مشترك جديد خلال شهر سبتمبر الماضي، ليرتفع عدد المشتركين إلى 94.9 مليون مشترك في سبتمبر وفقا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان عدد المشتركين بلغ 94.76 مليون في أغسطس الماضي.

وكان سوق المحمول قد شهد تراجعا في عدد مستخدميه على مدار عام كامل، جراء إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تدقيق بيانات المستخدمين الأمر الذي ساهم في وقف كثير من الخطوط عن العمل، فضلا عن ارتفاع سعر الخطوط لأكثر من 70 جنيهًا للخط الواحد، نتيجة فرض رسم تنمية بقيمة 50 جنيهًا على كل خط يتم شراءه بداية من منتصف العام الماضي الأمر الذي قلص من مبيعات خطوط المحمول.

وبحسب التقرير الجديد فإن مستخدمي سوق الإنترنت ارتفعوا بنحو مليون مستخدم جديد خلال شهر سبتمبر بدعم من مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة USB Modem.

وأظهر التقرير زيادة ملحوظة في عدد مستخدمي الإنترنت عبر USB Modem، حيث ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت من خلال USB Modem بمقدار 700 ألف مستخدم تقريبا.

وارتفع عدد مستخدمي USB Modem من 2.87 مليون مستخدم في أغسطس الماضي ليصل الى 3.5 مليون مستخدم في سبتمبر الماضي.

وزاد عدد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول ليصل الى 38.17 مليون مستخدم في سبتمبر الماضي مقابل 37.9 مليون مستخدم في أغسطس الماضي.

كما زاد عدد مستخدمي الإنترنت الثابت خلال سبتمبر الماضي ليصل الى 7.1 مليون مستخدم مقابل 7 ملايين مستخدم في أغسطس الماضي، بحسب التقرير.

من جانب آخر تراجع عدد مستخدمي الهاتف الثابت ليصل إلى 8.4 مليون مستخدم سبتمبر الماضي مقابل 8.7 مليون مستخدم في أغسطس الماضي.