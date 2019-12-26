ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 10 قروش وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و4.6 جنيه، وسعر كيلو الكوسة بين 5 و9 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

وفي المقابل تراجعت أسعار البطاطس والبصل والباذنجان البلدي بين 50 قرشا و2.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة اليوم السبت، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 4.6 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 3.5 جنيه و 6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.