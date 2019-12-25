وزيرة التخطيط: 940 مليار جنيه حجم الاستثمارات في البنية الأساسية خلال 5 سنوات

القاهرة – مصراوي:

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل حوارية حول السياسات القومية وعلاقتها بتدخلات التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية وآليات قياس تأثير واستدامة تلك التدخلات، والمنعقدة في إطار الفعاليات الختامية لبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الأهداف الاستراتيجية للتنمية العمرانية تتمثل في زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، بالإضافة إلى تعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليميًا ودوليًا.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن حجم الاستثمار العام الموجه للبنية الأساسية خلال خمس سنوات بلغ نحو 940 مليار جنيه، حيث تم خلال عام 2018 - 2019 وحده تنفيذ طرق جديدة بأطوال 250 كم، تجديد طرق بطول 1000 كم، وتطوير مسافة 6385 كم من السكة الحديد وتطوير 64 مزلقان، كما تم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان.

وأضافت السعيد أنه تم الانتهاء خلال عام 2018 - 2019 من 446 مشروعًا بتكلفة إجمالية 115 مليار جنيه ما بين مشروعات كبرى ومشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأخرى بقطاع النقل.

وأوضحت أن جملة الاستثمارات التي تم توجيهها لمدن الجيل الرابع بلغت 175 مليار جنيه، توفر حاليا 672 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المدن حوالي 26 مليون نسمة.

وخلال الورشة استعرض جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة آليات دمج أهداف التنمية المستدامة مع هدف التنمية العمرانية مؤكدًا أن كل أهداف التنمية المستدامة تتقاطع سويًا لتحقيق الهدف الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.

وأشار إلى أنه خلال العام المالي الماضي، تم تطوير 53 منطقة عشوائية غير آمنة، واستفادة 171 ألف أسرة من برنامج "سكن كريم" ، بالإضافة إلى توجيه استثمارات بمبلغ 944 مليون جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".