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غادة والي تودع العاملين في "التضامن الاجتماعي" وتستقبل الوزيرة الجديدة (فيديو)

08:29 م الأحد 22 ديسمبر 2019
غادة والي تودع العاملين في "التضامن الاجتماعي" وتستقبل الوزيرة الجديدة (فيديو)

غادة والي تستقبل الوزيرة الجديدة

القاهرة- مصراوي:
ودعت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، العاملين في الوزارة، قبل انتقالها لمنصبها الدولي الجديد في الأمم المتحدة.
واستقبلت والي، الوزيرة الجديدة الدكتورة نيفين القباج بالورود في مدخل الوزارة مع العاملين والمسؤولين الذين استقبلوا القباج بالزغاريد.

غادة والي نيفين القباج التضامن الاجتماعي
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