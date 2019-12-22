غادة والي تودع العاملين في "التضامن الاجتماعي" وتستقبل الوزيرة الجديدة (فيديو)
08:29 م الأحد 22 ديسمبر 2019
القاهرة- مصراوي:
ودعت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، العاملين في الوزارة، قبل انتقالها لمنصبها الدولي الجديد في الأمم المتحدة.
واستقبلت والي، الوزيرة الجديدة الدكتورة نيفين القباج بالورود في مدخل الوزارة مع العاملين والمسؤولين الذين استقبلوا القباج بالزغاريد.
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