غادة والي تهنئ وزيرة التجارة والصناعة الجديدة وتزورها في مكتبها

القاهرة- مصراوي:

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الجديدة، بمكتبها منذ قليل الدكتورة غادة والي الوزيرة السابقة للتضامن الاجتماعي والتي قدمت التهنئة للوزيرة على ثقة القيادة السياسية في شخصها لتولى هذا المنصب.

وعبرت غادة والي عن تمنياتها للوزيرة الجديدة بالتوفيق في تحقيق انتعاشه لقطاعي الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة التجارة على فيس بوك.

وغادرت الدكتورة غادة والي منصبها الوزاري، بعد تعيينها في منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وحل مكانها في وزارة التضامن الدكتورة نيفين القباج التي كانت تشغل منصب نائب الوزيرة.