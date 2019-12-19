أسعار الدولار تتراجع في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس 19-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر في 7 بنوك أخري .

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي التعمير والإسكان، والبركة إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي كريدي أكريجول، وقناة السويس إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية على مستواه عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.