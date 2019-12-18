الدولار يرتفع في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 18-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما استقر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي القاهرة، وكريدي أجريكول إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية على مستواه عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.01 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.