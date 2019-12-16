منها تطبيق "وي باي" .. طرق الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

كتب- علاء حجاج:

انتهت فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية الخاصة بشهر أكتوبر أمس 15 ديسمبر الجاري، ويمكن للعميل الاستعلام عن الفاتورة من خلال الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من خلال إدخال رقم الهاتف لإظهار الفواتير المستحقة عليه، أو من خلال الاتصال بالرقم المختصر للشركة (111 من الموبايل).

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات we فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية منتصف أكتوبر الماضي، ومنحت العملاء فرصة للسداد لمدة شهر حتى 14 نوفمبر المقبل، والمتأخرين في السداد يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 ديسمبر ثم من يوم 15 ديسمبر يتم تحميل غرامة تأخير، يعقبها قطع الخدمة عن الخط في حال عدم السداد.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من طرق سداد فواتير التليفون الأرضي.

ويمكن للعميل سداد فاتورة الهاتف الأرضي من خلال أي منفذ يحمل شعار "وي" أو أي سنترال تابع للشركة المصرية للاتصالات.

كما يمكن سداد فاتورة الهاتف الأرضي من خلال تطبيق "وي باي" للدفع الإلكتروني والذي أطلقته الشركة خلال فعاليات معرض كايرو آي سي تي، أو من خلال موقع الشركة باستخدام بطاقات الائتمان.

وبالإضافة إلى ذلك تتيح منافذ شركات الدفع الإلكتروني مثل "فوري - خدماتي - مصاري - أمان - BEE " سداد الفواتير إلكترونيًا، وكذلك مكاتب الهيئة القومية للبريد.

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