أسعار الذهب العالمية ترتفع في ظل ضعف الدولار

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وعوضت أسعار الذهب خسائرها المبكرة في ظل ضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بحسب وكالة رويترز.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1477.73 دولار للأوقية بحلول الساعة 0641 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1482.10 دولار.

وكانت مكاسب الذهب محدودة إذ ارتفعت الأسهم بعدما أعلن أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق تجارة مبدئي وعلقا جزءا من الرسوم على السلع كان من المقرر أن تُفرض، أمس الأحد.

وهبط مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب 15% منذ بداية العام نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي دامت لشهور وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.