الاستثمار تطرح 147 وحدة صناعية مُرفّقة بالمنطقة الاستثمارية في بنها

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح 147 وحدة صناعية، كاملة التشطيب والمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحي وصرف صناعي واتصالات وإنترنت، بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الوزارة إن مساحات هذه الوحدات تتراوح بين 240 مترا مربعا وحتى 360 مترا مربعا للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وتستهدف الوزارة جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة، ويتضمن الطرح أيضا 18 مخزنًا و16 منفذ بيع، و6 ثلاجات، بحسب البيان.

وأوضحت الوزارة أنه ستتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمركز خدمات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار بمدينة نصر، ومقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، بدءا من اليوم الخميس، وحتى يوم الخميس 26 ديسمبر الجاري، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض يوم الأحد 12 يناير المقبل.

وقال البيان، إنه سيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار، أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب.

وأشارت إلى أن طلب التقديم يتضمن نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال المقرين.

ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للنقاط التنافسية والمُحددة بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد.

كما سيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي، بحسب البيان.

ووفقا للوزارة سيتعامل المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: مركز خدمات المستثمرين، ومراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة.