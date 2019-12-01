البنك العربي الأفريقي يخفض الفائدة بين 0.5 و2% على حساب التوفير

كتبت- منال المصري:

قرر البنك العربي الأفريقي الدولي، خفض الفائدة بين 0.5 و2% على حساب التوفير "جولدن" المقسم إلى خمس شرائح، بحسب موقع البنك الإلكتروني.

وأكد البنك أن تطبيق قرار خفض الفائدة على حساب التوفير سيتم بدءا من اليوم الأحد.

ويأتي ذلك بعد قرار البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي، خفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي على الإيداع والإقراض.

وتباينت نسبة الخفض على حساب التوفير بالبنك العربي الأفريقي، حسب حجم كل شريحة، ودورية صرف العائد (شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية).

ويصل الحد الأدنى لفتح حساب التوفير في البنك العربي الأفريقي إلى 5 آلاف جنيه.

ويتراوح سعر الفائدة على حساب التوفير بين 6 و11% مقابل بين 8 و11.5% قبل الخفض، وذلك حسب حجم الشريحة، ودورية صرف الفائدة.

وطبق البنك نسبة الخفض الأكبر على الشرائح منخفضة القيمة ودورية العائد القصيرة، بينما قلل من نسبة خفض الفائدة على الشرائح مرتفعة القيمة ودورية عائد طويلة تصل إلى سنة.

ويقسم البنك حساب التوفير إلى خمسة شرائح تتدرج بينهم الفائدة تصاعديًا حيث تبدأ الشريحة الأولى من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، والثانية من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، والثالثة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، والرابعة من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه، والشريحة الخامسة فوق 5 ملايين جنيه.

