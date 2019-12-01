الاتصالات تطلق مركزا وتطبيقا لتقديم خدمات الطوارئ لذوي الإعاقة

كتب- علاء حجاج:

أطلقت اليوم الأحد، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع شركة أڤايا العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا.

جاء ذلك على هامش معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات "كايرو آي سي تي"، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

ويوفر المركز الجديد لذوي إعاقة السمع والتخاطب إمكانية الوصول لخدمات الطوارئ، والإسعاف والنجدة والمطافى عبر تطبيق "واصل" الذي يعتمد التقنيات المتطورة في منصة " Avaya IX Workplace"، والتي تتيح التواصل المرئي مع الموظفين في هذه الجهات باستخدام لغة الإشارة والعلامات المرئية.



وقالت عبير شقوير مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية، إن خدمات المركز يتم توفيرها عبر تطبيق "واصل"، والذي يسهل إمكانية وصول ذوي إعاقة السمع والتخاطب إلى الخدمات الرئيسية في الجهات المتخصصة.

وأضافت أن المركز يوفر إمكانية إجراء اتصالات مرئية بلغة الإشارة بين الشخص ذي الإعاقة، وموظفي مراكز التواصل لنقل طلبات المواطنين إلى مراكز خدمات الطوارئ، ويشمل التطبيق تقنيات تحديد الموقع الجغرافي مما يتيح الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ مع الحفاظ على الخصوصية والأمن لجميع المكالمات والتفاعل عبر التطبيق.

وقال أحمد فايد، المدير الإقليمي لشركة أڤايا في مصر وليبيا، إن الشركة تعاونت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير الحلول التكنولوجية لهذا المركز الأول من نوعه والمتخصص لتواصل ذوي إعاقة السمع والنطق.