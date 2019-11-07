"أرامكو" تبرم اتفاقات لتوريد النفط الخام إلى عملاء صينيين في 2020

القاهرة- وكالات:

قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس، إنها أبرمت اتفاقات تتعلق بمبيعات النفط الخام لعام 2020 مع 5 عملاء صينيين، مما يرفع الحجم الإجمالي بمقدار 151 ألف برميل يوميا مقارنة بعقود الإمداد الخاصة بالعام الحالي، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الشركة في بيان اليوم، أن الاتفاقات الجديدة ستعزز مكانة الشركة كأكبر مورد للخام إلى الصين، وتعكس الجهود التسويقية للشركة فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية والتوسع في السوق.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، الأحد الماضي، رسميا نيتها إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول".

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب أرامكو، لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وتوقع ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، أن يكون هناك طلبا قويا من المؤسسات العالمية على الطرح العام الأولي للشركة.

وشركة أرامكو السعودية تُعد الأكبر في تصدير النفط في العالم، وتعرف نفسها بأنها "شركة رائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات، وتسهم في دعم التجارة العالمية وتحسين الحياة اليومية للملايين من البشر حول العالم".