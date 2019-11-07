أسعار النفط ترتفع وسط تلميحات جديدة على تقدم الاتفاق بين أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط تلميحات جديدة من الصين على إحراز تقدم صوب اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، مما عوض أثر الضغوط الناتجة عن زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 62.07 دولار للبرميل بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 1.22 دولار للبرميل أو نحو 2%، أمس الأربعاء.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 37 سنتا أو 0.7% عن الإغلاق السابق لتصل إلى 56.72 دولار للبرميل.

وكان سعر التسوية منخفضا 88 سنتا أو 1.54% في الجلسة السابقة.

وقالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إنه في حين لم تتفق بكين وواشنطن بعد على الإلغاء المتبادل لبعض الرسوم الجمركية القائمة لكي يتوصل البلدان إلى اتفاق تجارة "المرحلة واحد"، فقد اتفقا على إلغاء رسوم إضافية على مراحل مختلفة.

وأعطى ذلك دفعة إيجابية لمعنويات السوق بعد أنباء بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 7.9 مليون برميل الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج وتراجع الصادرات.

واكتسح ذلك الرقم توقعات المحللين التي كانت لزيادة 1.5 مليون برميل، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء.

وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 2.8 مليون برميل و622 ألف برميل على الترتيب.