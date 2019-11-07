ارتفع بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس، مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.