تراجع في قناة السويس.. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر سعره في 9 بنوك أخرى عند نفس مستوى بداية تعاملات.

وانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس قرشًا مع نهاية التعاملات ليسجل 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.