أسعار الذهب تتراجع خلال أسبوع.. والجرام يفقد 6 جنيهات

كتبت- شيماء حفظي:

فقدت أسعار الذهب في مصر، 6 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب سجل اليوم الجمعة 654 جنيها مقابل 660 جنيها، الجمعة الماضي.

ومقارنة بأسعار أمس، ارتفع سعر الجرام جنيها واحدا، ليسجل 654 جنيها مقابل 653 جنيها.

وسجل جرام الذهب 18 اليوم 560.6 جنيه، وعيار 24 بلغ 747.4 جنيه، والجنيه الذهب 5232 جنيها.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم الجمعة مع عزوف المستثمرين عن الرهانات الكبيرة وسط شكوك حيال إمكانية إبرام الولايات المتحدة والصين اتفاق تجارة.

لكن المعدن يتجه صوب أكبر تراجع شهري له في ثلاث سنوات، بعد أن أثارت تصريحات تبعث على التفاؤل من كلا البلدين في وقت سابق من الشهر الآمال في اتفاق مرحلي.