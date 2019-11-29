زيادة الجمبري.. أسعار السمك الجملة في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر الجمبري الممتاز والسبيط والكاليماري، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بالجمعة الماضية.

وارتفع سعر الجمبري الممتاز بقيمة 20 جنيها للكليو خلال الأسبوع ليترواح اليوم بين 300 جنيه و380 جنيها.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات ليتراوح بين 90 جنيهًا و210 جنيهات،

وسجل سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم بين 23 و 27 جنيها، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 55 و65 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك البوري، بين 45 و51 جنيها، واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.