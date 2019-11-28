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الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

04:31 م الخميس 28 نوفمبر 2019
الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، التجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

الدولار سعر صرف الدولار الجنيه

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