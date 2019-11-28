أسعار الذهب العالمية ترتفع بسبب شكوك حول الاتفاق بين أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع لجوء المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا في ظل شكوك حيال ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب تشريعا يدعم محتجي هونج كونج، بحسب وكالة رويترو.

وتراجع البلاديوم بشكل طفيف بعد بلوغه في وقت سابق من الجلسة ذروة عند 1836.61 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش، كان الذهب صاعدا 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1455.63 دولار للأوقية.

وزاد في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1454.80 دولار.

ووقع ترامب، أمس الأربعاء، تشريعا يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بأن تقر، على الأقل سنويا، بأن هونج كونج تحتفظ بما يكفي من الحكم الذاتي لتبرير منحها معاملة تجارية تفضيلية من الولايات المتحدة.

وأدانت بكين الخطوة وقالت إنها ستتخذ "إجراءات مضادة صارمة"، وفقا للوكالة.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى أناند راثي شيرز آند ستوك بروكرز في مومباي، "في ظل آخر تطورات توقيع ترامب على تشريع هونج كونج، هناك شكوك في أن يكون هناك أي اتفاق، ولا حتى مرحلة أولى".

وتابع تريفيدي، "حتى مع قولهم إنهم سيوقعون اتفاقا بنهاية العام، لم يتحدثوا عن المكان، أو من سيذهب إلى الآخر، لذا لا أعتقد أن اتفاق التجارة سيوقع بهذه السهولة وسيجد الذهب دعما".

وهبط الذهب 0.5% بسبب مجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة.

وتسارع النمو الاقتصادي بشكل طفيف في الربع الثالث من العام مع نزول الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة، بينما زادت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الرأسمالية الأمريكية الصنع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1831.69 دولار للأوقية.

وارتفع المعدن الذي يستخدم في أنظمة عوادم المركبات لخفض الانبعاثات بحوالي 45% هذا العام بسبب انخفاض المعروض.

واستقر البلاتين عند 892.95 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.1% إلى 16.96 دولار للأوقية.