غرفة القاهرة: مبادرة السيسي لتشجيع شراء المنتج المحلي تنطلق يناير المقبل

كتبت- منار الرخ:

طالب المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب النوعية المختلفة، بضرورة وضع آليات المشاركة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي، ورفعها إليه في أسرع وقت.

وذكرت الغرفة في بيان اليوم الأربعاء، حصل مصراوي على نسخة منه، أن المبادرة من المفترض أن يتم تنفيذها بداية من يناير المقبل لمدة 6 شهور بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه العربي لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة اليوم ضمن سلسلة الاجتماعات التي دعا إليها، سواء بمقر الاتحاد العام أو بالغرف المختلفة على مستوى الجمهورية لمناقشة استعداد كافة منتسبي الغرف التجارية للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا وضع مقترحات الصناع والتجار ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية للمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة.

وأضاف أن اجتماع غرفة القاهرة، اليوم، سيعقبه اجتماعات للشعب التجارية المختلفة لمناقشة مقترحات كل قطاع على حده لتنقيتها ومناقشتها من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة والتي من بينها الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلًا عن منتسبيه على مستوى الجمهورية.

وقال العربي، إن من ضمن المقترحات التي يتم مناقشتها حاليًا إعداد كشوف بالمشاركين ونسب الخصومات والكميات المتاحة من السلع خلال مدة المبادرة، حيث أنه مقترح أن لا تقل نسبة الخصومات علي السلع عن 10%، مشيرًا إلى أن الاجتماعات مستمرة بشكل يومي خلال الأيام الحالية للوصول في النهاية إلى ورقة عمل بالمقترحات النهائية التي تتعلق بمنتسبي الغرف التجارية للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية.

وأكد العربي أن هناك اجتماعات أخرى بجانب اجتماعات منتسبي الغرف التجارية ستتم بين المنتجين والسلاسل الكبرى والموزعين والتجار، لتحديد نسبة الخصم للمشاركة في المبادرة، "لأنها في النهاية مبادرة مجتمعية يجب أن نشارك بها جميعًا بل ونسعى إلى إنجاحها.. وهو ما نلمسه في منتسبي الغرف التجارية منذ معرفتهم بهذه المبادرة".

وكشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه سيعقب اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة اجتماعا للغرف التجارية على مستوى الجمهورية بالاتحاد العام مساء اليوم أيضا لمناقشة آليات تنفيذ نفس المبادرة وتكليف كل غرفة بتكثيف الاجتماعات مع الشعب النوعية المختلفة بها للخروج بورقة عمل في النهاية بمقترحات الغرف على مستوى الجمهورية إلى الاتحاد العام للغرف التجارية لاستكمال الخطوات مع الجهات المعنية من خلال اللجنة المشكلة للإشراف على تنفيذ المبادرة.