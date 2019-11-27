أسعار الدولار تستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أما الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء عند نفس مستوى بداية التعاملات.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، والبركة عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي قرشين إلى 16.09 جنيه، بينما ظل سعر البيع مستقرا عند 16.17 جنيه.