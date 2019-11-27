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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

11:09 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيها و210 جنيهات، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور السمك البلطي

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