أكثر الكلمات إنتشاراً

طارق عامر مشروعات بورسعيد اختناقات أسوان مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

أيمن سليمان: حصر أصول بقيمة 60 مليار جنيه لضمها للصندوق السيادي

12:41 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
أيمن سليمان: حصر أصول بقيمة 60 مليار جنيه لضمها للصندوق السيادي

ايمن سليمان

كتبت - شيماء حفظي:

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي "ثراء" إن حجم الأصول التي تم حصرها لتنضم للصندوق السيادي في المرحلة الأولى تتراوح بين 50 أو 60 مليار جنيه.

وأضاف أن الأصول التي سيتم نقلها للصندوق ستكون وفقا للقيمة الدفترية وهي المملوكة للدولة بنسبة 100%، وهي الأصول غير المستغلة، مشيرا إلى أن عددها محدود جدا.

وأضاف خلال كلمته على بمؤتمر قطاع الأعمال.. استشراف المستقبل"، أن قانون الصندوق ينص على قيد الأصول التي سيتم التعامل عليها من خلال الصندوق، وفق القيمة السوقية لها، والتي سيتم تحديدها من قبل مقيمين مستقلين.

وأضاف أنه فيما يتعلق الأصول المملوكة للدولة فقط، والعائد من تنميتها عبر الصندوق المملوك، ستعود للدولة.

أيمن سليمان الصندوق السيادي قطاع الأعمال

الخبر التالى:

أسعار الكوسة والبطاطس ترتفع بسوق الجملة خلال تعاملات اليوم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يطلق منظومة التأمين الصحي الشامل