أيمن سليمان: حصر أصول بقيمة 60 مليار جنيه لضمها للصندوق السيادي

كتبت - شيماء حفظي:

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي "ثراء" إن حجم الأصول التي تم حصرها لتنضم للصندوق السيادي في المرحلة الأولى تتراوح بين 50 أو 60 مليار جنيه.

وأضاف أن الأصول التي سيتم نقلها للصندوق ستكون وفقا للقيمة الدفترية وهي المملوكة للدولة بنسبة 100%، وهي الأصول غير المستغلة، مشيرا إلى أن عددها محدود جدا.

وأضاف خلال كلمته على بمؤتمر قطاع الأعمال.. استشراف المستقبل"، أن قانون الصندوق ينص على قيد الأصول التي سيتم التعامل عليها من خلال الصندوق، وفق القيمة السوقية لها، والتي سيتم تحديدها من قبل مقيمين مستقلين.

وأضاف أنه فيما يتعلق الأصول المملوكة للدولة فقط، والعائد من تنميتها عبر الصندوق المملوك، ستعود للدولة.