أسعار الكوسة والبطاطس ترتفع بسوق الجملة خلال تعاملات اليوم

كتبت- منار الرخ:

ارتفع سعر كيلو الكوسة والبطاطس بين جنيه وجنيهين ونصف، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 و8 جنيهات ، وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو البرتقال السكري والبرتقال أبو سرة بين 50 قرشا وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و8 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

البسلة بين 9 و13 جنيه.

السبانخ بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الرمان بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.