رئيس بنك القاهرة: التجديد لطارق عامر "مستحق" بعد إنجازات السياسة النقدية

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي لولاية أخرى "مستحق".

وأضاف فايد، في تصريحات لمصراوي، أن التجديد، يعد تقديرا للسياسة النقدية التي تبناها عامر، والنجاحات التي تمت في الفترة الماضية في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، التجديد لطارق عامر، محافظا للبنك المركزي، لفترة ثانية، بحسب ما قاله مصادر لمصراوي، اليوم الاثنين.

وأشار فايد، إلى أن السياسة النقدية تمكنت من خلال استراتيجتها في دعم الاقتصاد المصري، مع تركيز المركزي على إطلاق مبادرات متعددة بفائدة مدعمة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري.

وبنهاية الشهر الجاري، يكون "عامر" قد أتم أربعة أعوام في منصب محافظ البنك المركزي، قاد خلالها السياسة النقدية لمصر في وقت عصيب اقتصاديا، وقد لعب دورًا أساسيًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان تعويم الجنيه في القلب منه.

ويحدد قانون البنك المركزي فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.