ارتفاع البطاطس والكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البطاطس والكوسة بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو البرتقال البلدي والبرتقال السكري بين 25 و50 قرشا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الرمان بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.