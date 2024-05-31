خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد وانخفاض الزيت وعودة الذهب للارتفاع

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الزيت والجبن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الحديد اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الزيت والجبن وارتفاع الفول اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي وارتفاع البوري.. أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

قفز 25 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة