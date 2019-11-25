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السويدي توقع عقدًا بـ 687 مليون جنيه لتوسعة محطتي كهرباء بتوشكى وبنبان

11:29 ص الإثنين 25 نوفمبر 2019
السويدي توقع عقدًا بـ 687 مليون جنيه لتوسعة محطتي كهرباء بتوشكى وبنبان

محطة لتوليد الكهرباء

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع عقدًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 687 مليون جنيه لتوسعة محطة توشكى 2 وتوسعة محطة بنبان 3 لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وقال بيان من الشركة أرسلته اليوم الاثنين للبورصة إن قيمة العقد تبلغ 687 مليون جنيه بنظام تسليم المفتاح على أن يتم تسليم المشروع خلال 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

وذكرت الشركة أنها كانت قد وقعت في منتصف الشهر الجاري عقدًا بقيمة 955 مليون جنيه لإنشاء لوطى (4& 6) خط بنبان 3 وتوشكى 2 بإجمالي طول حوالي 170 ك. م.

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