"بلدي ومستورد".. أسعار صكوك الأضحية في 4 جمعيات هذا العام

كتبت- أمنية عاصم:

يقبل عدد كبير من المواطنين على شراء صكوك الأضحية، لأنها تمثل بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل، حيث يساهم مع آخرين في تحمل ثمن الأضحية، كما أنها توفر عليهم عناء الذبح وتوصيل اللحوم لمستحقيها من الفقراء خلال أيام العيد.

وتراوحت أسعار صكوك الأضحية المستوردة هذا العام بين 4900 و 7905 جنيها للصك مقابل 4100 جنيه و 4950 جنيها للصك خلال العام الماضي، بحسب أسعار الصكوك في 4 جمعيات أهلية.

كما تراوح سعر صك الأضحية البلدي بين 9700 و 11758 جنيها للصك مقابل 7750 و 8550 جنيها للصك خلال العام الماضي.

وتختلف أسعار صكوك الأضحية من جمعية لأخرى، بحسب كميات اللحوم، وأنواعها سواء مستوردة أم بلدية.

ويقدم مصراوي، في هذا التقرير أسعار صكوك الأضحية في 4 جمعيات

1- بنك الطعام المصري:

وصل سعر صك الأضحية في بنك الطعام إلى 9700 جنيها للعجل البلدي، مقابل 7750 جنيها العام الماضي، بارتفاع 25%.

فيما بلغ سعر الصك للحم المستورد إلى 6300 جنيها، مقابل 4950 جنيها في العام الماضي، بارتفاع 27%.

ويمثل الصك الواحد قيمة خروف أو سُبع (1/7) عجل، طبقاً للشريعة الإسلامية، ويقول البنك إن النسبة الأكبر من الذبح تكون عجول، لأن صافي لحومها تمكنه من زيادة عدد المستفيدين.

والأضحية للعجل البلدي تحتوي على (7 صكوك) بقيمة 67900 جنيها، وللعجل المستورد (7 صكوك) بسعر بـ 44100 جنيها.

وبالنسبة لصك العجل البلدي، فإن الذبح والتوزيع يتم في مصر خلال أيام عيد الأضحى.

أما صك الأضحية المستورد، فإن الذبح يتم خلال أيام العيد خارج مصر في (السودان والهند وأستراليا) طبقاً للشريعة الإسلامية، في مجازر معتمدة من الحكومة وهيئة الخدمات البيطرية لوزارة الزراعة، مع حضور مندوب من بنك الطعام، بحسب موقع البنك الإلكتروني.

ويمكن شراء الصك عن طريق رقم حساب التبرع في البنوك، أو الموقع الإلكتروني للبنك، أو من خلال مندوب يذهب إلى المنزل، كما يوضح البنك.

2- مؤسسة مصر الخير:

وصل سعر صك الأضحية البلدي في مؤسسة مصر الخير إلى 9900 جنيها مقابل 8550 جنيها في العام الماضي.

ويحصل صاحب الصك على ثلث الأضحية، أي حوالي نحو 9 كيلوجرامات من اللحم، يتسلمها من أقرب فرع أو من خلال التوصيل المنزلي.

3- جمعية الأورمان:

توفر جمعية الأورمان 4 أنواع من الصكوك، الأول للعجول المستوردة الصغيرة بقيمة 6705 جنيه.

والنوع الثاني للصكوك، هو عبارة عن عجول كبيرة مستوردة، بمبلغ 7905 جنيهًا.

والنوع الثالث والرابع عبارة عن صكوك عجول بلدي، بسعري 9805 جنيها و 11705 جنيهاً، حسب الحجم.

وتوفر جمعية الأورمان نظاما لتقسيط ثمن صك الأضحية، لمدة تصل إلى 12 شهرا، بحد أدنى 540 جنيها شهريا، وبحد أقصى 840 جنيه، ويشمل الآتي:

- صك مستورد صغير بقسط شهرى 540 جنيها.

- صك مستورد كبير بقسط شهري 630 جنيه.

- صك بلدي بقسط شهري 720 أو 840 جنيه.

4- جمعية رسالة:

يبلغ سعر الصك البلدي نحو 9800 آلاف جنيه وزن سبع العجل 25 كيلو، فيما يبلغ سعر الصك المستورد نحو 5800 جنيه وزن سبع العجل 21 كيلو.