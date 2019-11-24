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الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

04:59 م الأحد 24 نوفمبر 2019
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك العربي الأفريقي وقناة السويس وكريدي أجريكول عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

صرف الدولار الجنيه المصري البنك الاهلي

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