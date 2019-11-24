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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:11 ص الأحد 24 نوفمبر 2019
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

سوق للخضار

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.25 و4.25 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الرمان بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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