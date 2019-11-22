مدير "ليكيلا باور": فرص واعدة لنمو قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا

كتب - مصطفى عيد ومنال المصري:

قال كريس أنتونوبولوس، المدير التنفيذي لشركة "ليكيلا باور"، المتخصصة في توليد الطاقة المتجددة في أفريقيا، إن هناك فرصًا واعدة لنمو قطاع الطاقة المتجددة في القارة، خاصة أن 600 مليون أفريقي، يمثلون نصف سكان القارة، لا يتصلون بمصادر مستدامة للطاقة.

وأعرب أنتونوبولوس، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى أفريقيا 2019، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بتجربة مصر في الاتجاه للطاقة المتجددة، وخططها الطموحة لتوليد 20% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2020، تصل إلى 42% بحلول عام 2035.

وقالت شارمن هوفت، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، المتخصصة في الحلول التقنية، خلال الجلسة، إن توفير الحلول التقنية لصالح التعليم والشباب والشركات الصغيرة، سيحقق الشمول التكنولوجي في قارة أفريقيا، مشيرة إلى تجارب دول القارة الجريئة في التحول التقني، مثل استبدال الكتب بالحواسب اللوحية، مؤكدة سعي شركتها لمضاعفة الاستثمارات في دول القارة.

وقال عمر صقر، رئيس مجلس إدارة شركة نواة، المتخصصة في التجارب المعملية، إن هناك مليون باحث في العلوم الطبية والمعملية في أفريقيا، ولكن فقر الإمكانيات يمنعهم من توفير الحلول العلمية لشعوبهم، وما قامت شركة نواة بتوفير الحل له.

وأضاف أن الشركة قدمت فرصة تحليل 25 ألف عينة من 9 دول في القارة منها مصر، خلال أربع سنوات، ما يساهم في ازدهار الحركة العلمية بالقارة، مشيرا إلى أن شركة نواة تستهدف جذب 100 مليون دولار استثمارات، خلال 10 سنوات، وتوظيف ألف عامل.

وأضاف عمر صقر أن شركته حصلت في العامين الماضيين على دعم مالي وفني من وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والتعليم العالي والبحث العلمي، ما أدى إلى تسريع نمو الشركة، حيث حصلت على تمويل مليون دولار من الخارج، والحصول مؤخرا في إحدى المسابقات على المركز الثاني، وتم إثبات أن مشكلات أفريقيا يمكن حلها عن طريق البحث العلمي.

وأكد أدم بوهلر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل والتنمية، التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، التزام المؤسسة بدعم حركة الاستثمار في أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك تمويلا متاحا للمؤسسة لدعم الاستثمار بقيمة 60 مليار دولار، معربا عن تطلعه لضخ جزء كبير من هذا التمويل للاستثمار في أفريقيا، خاصة في مجالي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي.