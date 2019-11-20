أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.