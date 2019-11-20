جهاز تنمية المشروعات: تدريب 31 ألف شاب وفتاة على ريادة الأعمال خلال 5 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قدم خدمات تدريبية في ريادة الأعمال وتأهيل الشباب على إدارة مشروعات صغيرة لـ 31 ألف شاب وفتاة منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن هذه البرامج التدريبية نتج عنها إقامة وتطوير 10 آلاف مشروع في مختلف التخصصات مما وفر وحافظ على عشرات الآلاف من فرص العمل.

وبحسب البيان فإن الجهاز يتعاون في تنفيذ هذه البرامج التدريبية مع العديد من شركاء التنمية من المؤسسات الإقليمية والهيئات الدولية مثل وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية والجامعات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية.

وقالت نيفين جامع إن الخدمات التدريبية التي يقدمها الجهاز متاحة لكافة الشباب الراغب في إقامة مشروع صغير أو أصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطوير قدراتهم الإدارية وإن كافة الخدمات التدريبية التي يقدمها الجهاز مجانية ولا يشترط على المتدربين أن يحصلوا على خدمات الجهاز التمويلية.

وبحسب نيفين فإن هذه البرامج التدريبية تؤهل الشباب لتنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة وتساعدهم في توليد الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشروعات خاصة بهم وأيضا أكسابهم مهارات في العديد من المجالات الإدارية مثل المحاسبة والتسويق واستخدام الكومبيوتر بالإضافة إلى برامج متخصصة في رفع جودة المنتجات والتصدير.

وأضافت أن البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز تضع في أولوياتها رفع قدرات المرأة وتأهيلها لتنفيذ وإدراة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر وأيضا تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على مختلف الحرف اليدوية والأنشطة التي تلائم ظروفهم لإدماجهم في المجتمع وأتاحة فرص عمل مناسبة لظروفهم بما يساهم فى توفير حياة كريمة لتلك الفئة العزيزة من أبناء المجتمع.