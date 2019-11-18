بيل جيتس يستعيد صدارة أغنياء العالم من بيزوس لأول مرة في عامين

كتب- مصطفى عيد:

استعاد رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، لقب أغنى أغنياء العالم، من مواطنه رجل الأعمال جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي، وذلك لأول مرة في أكثر من عامين بعد نهاية جلسة تداول البورصة الأمريكية، وفقا لبلومبرج.

وبحسب آخر تحديثات قائمة ملياديرات بلومبرج، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، ارتفعت ثروة بيل جيتس بنحو 485 مليون دولار خلال جلسة تداولات الجمعة الماضية لتصل ثروته إلى نحو 110 مليارات دولار.

وفي المقابل تراجعت ثروة جيف بيزوس بنحو 845 مليون دولار، لتصل ثروته إلى نحو 109 مليارات دولار.

بينما يقترب رجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنولت من بعيد رويدا رويدا، وذلك بعد أن ربح حوالي 34.1 مليار دولار منذ بداية العام (صاحب ثالث أكبر مكسب خلال العام في القائمة)، لتصل ثروته بنهاية تعاملات الجمعة إلى 103 مليارات دولار، في المركز الثالث بالقائمة حاليا.

وساعد على زيادة ثروة بيل جيتس يوم الجمعة، توقيع عقد بين البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) عقدا بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة مايكروسوفت، لخدمات الحوسبة السحابية، لترتفع أسهم الشركة بنسبة 4%، بينما انخفضت أسهم أمازون في المقابل بنسبة 2% لتنخفض ثروة بيزوس، بحسب بلومبرج.

ويتملك بيل جيتس حوالي 1% من الشركة التي ساهم في تأسيسها، ويعتقد أن قيمة هذه الحصة تصل إلى حوالي 7.3 مليار دولار.

وكان بيل جيتس ينتزع صدارة القائمة، خلال الجلسات أحيانا، خلال الشهر الماضي، من جيف بيزوس الذي يبسط سيطرته عليها منذ العام الماضي، ولكن هذه هي المرة الأولى التي ينتزع فيها الصدارة في نحو عامين.

وكان بيزوس أنهى العام الماضي 24 عاما من سيطرة بيل جيتس على صدارة قائمة أغنياء العالم، بعد أن وصلت ثروة بيزوس إلى 160 مليار دولار، ولكن انخفاض ثروته عن هذا المستوى لا يرجع بالكامل إلى انخفاض أسهم أمازون، حيث نقل بيزوس ربع حصته في أمازون إلى زوجته السابقة ماكينزي بيزوس كجزء من اتفاق طلاق تم في وقت سابق من هذا العام.

ووصلت ثروة ماكينزي بيزوس إلى نحو 35 مليار دولار، لتحتل مكانا وسط أغنى 24 شخصا في العالم، وفقا لقائمة بلومبرج.