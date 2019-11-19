ارتفاع جماعي للبورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 14388 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.22% بنهاية تعاملات أمس الاثنين.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي أمس، إن تراجع مؤشرات البورصة في الجلسة السابقة يأتي بسبب الضغوط البيعية من جانب المستثمرين الأجانب بعد بدء الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية.

وبدأت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية إجراءات طرح 1.5% من أسهمها في البورصة السعودية "تداول"، ومن المتوقع أن يكون الطرح هو الأكبر في التاريخ بقيمة تبلغ 25.6 مليار دولار.