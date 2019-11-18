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    طرح أرامكو يهبط بالبورصة المصرية 1.2% بنهاية تعاملات اليوم

    03:36 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    طرح أرامكو يهبط بالبورصة المصرية 1.2% بنهاية تعاملات اليوم

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بمييعات محلية.

    وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.22% إلى مستوى 14378 نقطة.

    كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.95%.

    وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 464.8 مليون جنيه، في المقابل سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة بلغت 352.6 مليون جنيه و110.2مليون جنيه على التوالي.

    وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، إن تراجع مؤشرات البورصة اليوم يأتي بسبب الضغوط البيعية من جانب المستثمرين الأجانب بعد بدء الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية.

    وبدأت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية إجراءات طرح 1.5% من أسهمها في البورصة السعودية تداول، ومن المتوقع أن يكون الطرح هو الأكبر في التاريخ بقيمة تبلغ 25.6 مليار دولار.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.07% بنهاية تعاملات أمس الأحد.

    البورصة مؤشرات البورصة أرامكو

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