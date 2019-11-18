عمرو نصار: الانتهاء من إتفاقية التعاون الجمركي بين مصر وأمريكا قريبًا

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزراة التجارة والصناعة، إن جاري الانتهاء من إتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تمهيداً لدخولها حيز النفاذ خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين أن انضمام مصر رسميًا لإتفاقية تسهيل التجارة يمثل فرصة هامة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية بصفة خاصة والأسواق الإقليمية والقارية بصفة عامة.

وعقد الوزير لقاءً موسعًا مع إيان ستيف، مساعد وزير التجارة الأمريكي والوفد المرافق له والذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين بالحكومة الأمريكية وممثلى 110 شركات أمريكية في مختلف المجالات للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.