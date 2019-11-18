أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والإسكان والتعمير عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والبركة عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي قناة السويس، والتجاري الدولي عند 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.09 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.